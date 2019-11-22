В российских аптеках внедряют продажу лекарств в кредит

В России стала доступной услуга pos-кредитования в аптеках. Покупатели смогут приобретать медикаменты в кредит на сумму до 300 тысяч рублей в год.

Годовая ставка при этом составит 23%, отмечает телеканал «360». Проектом занимается одна из аптечный сетей. По словам сотрудников компании, такая услуга принесет до 10% дополнительной выручки уже в 2020 году. Срок кредитования, уточнили представители сети, — от трех месяцев до года.

В настоящее время услуга кредитования доступна лишь в нескольких аптеках. Она ориентирована, в первую очередь, на тех, кому срочно нужно получить дорогостоящие препараты. К таковым, отметили в компании, относят лекарства, цена которых — более 500 рублей. На рынке таких — более 25%.