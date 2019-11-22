Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Государство начнет собирать информацию о просмотрах фильмов в Сети
В России рассмотрят законопроект о выплате маткапитала за четвертого ребенка
Оказалось, что суп может спасти человека от страшной болезни
В российский бюджет поступило 18,9 трлн руб по налогам
Володин: Ключевые поправки в бюджет направлены на экономическое развитие регионов
В России могут расширить использование материнского капитала
Российские банки намерены снижать ставки по кредитам по биометрии
Кабмин выступил против повышения возраста продажи алкоголя
Владимир Путин назвал чушью новые правила медкомиссии для автолюбителей
В России подвели итоги налоговой службы за 10 месяцев

В российских аптеках внедряют продажу лекарств в кредит

22 ноября в 17:41 120 просмотров

В России стала доступной услуга pos-кредитования в аптеках. Покупатели смогут приобретать медикаменты в кредит на сумму до 300 тысяч рублей в год.

Годовая ставка при этом составит 23%, отмечает телеканал «360». Проектом занимается одна из аптечный сетей. По словам сотрудников компании, такая услуга принесет до 10% дополнительной выручки уже в 2020 году. Срок кредитования, уточнили представители сети, — от трех месяцев до года.

В настоящее время услуга кредитования доступна лишь в нескольких аптеках. Она ориентирована, в первую очередь, на тех, кому срочно нужно получить дорогостоящие препараты. К таковым, отметили в компании, относят лекарства, цена которых — более 500 рублей. На рынке таких — более 25%.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...