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В Каменке готовятся к торжественному открытию обновленного стадиона «Дорожник»

22 ноября в 14:23 126 просмотров
«Дорожник», на котором должна играть одноименная футбольная команда.

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В городе Каменка Пензенской области завершается реконструкция стадиона «Дорожник», на котором должна играть одноименная футбольная команда.

Готовность стадиона «Дорожник» в Каменке, где по сей день продолжается реконструкция, составляет 90%. Рабочие уже провели и подключили освещение, поставили новые трибуны, положили футбольное поле с искусственным покрытием, под которым установлено оборудование для подогрева. Оно будет запитано от котельной, расположенной на территории объекта. Ее смонтировали и подключили также в рамках ремонтных работ. Подача тепла планируется в ближайшие дни.

Вокруг стадиона сделали беговые дорожки. На игровом поле скоро сделают покрытие из резиновой крошки — оно позволяет избегать травм при падении.

Ход работ на стадионе проверил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Он озвучил крайние сроки сдачи объекта — 28 ноября.

«Администрации города Каменка — подготовить сценарий торжественного открытия обновленного стадиона», — цитирует главу ведомства его пресс-служба.

Напомним, обновление футбольного поля проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фотография: скриншот - http://minstroy.pnzreg.ru/news/1465/

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