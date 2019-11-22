Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Стало известно, когда пройдет голосование в рамках «Театрального Приволжья»
Пензенцы завоевали еще две медали на конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
Зареченцы представят Пензенскую область на форуме «ПроеКТОриЯ»
Белозерцев: Конкурс «Сердце отдаю детям» — хорошая площадка для обмена опытом
Для пензенцев на «Дизель-Арене» выступит Макс Корж
У нескольких пензенских компаний появились новые возможности для развития
Праздник чтения. В Пензе стартовала межрегиональная книжная выставка-ярмарка
Баста выступит для пензенцев на «Дизель-Арене»
Два пензенских педагога поборются за звание лучшего на всероссийском конкурсе
Дед Мороз раздал приглашения на елки в драмтеатре 30 юным пензенцам

Шеф-редактора «Экспресса» пригласили на запись новогоднего огонька на ОТР

22 ноября в 14:29 140 просмотров
«Экспресс» Егор Гурин принял участие в съемках новогодней передачи «Песни большой страны» на ОТР.

" data-title="Шеф-редактора «Экспресса» пригласили на запись новогоднего огонька на ОТР — Пенза-пресс, рунет за день">

Шеф-редактор новостной службы пензенского телеканала «Экспресс» Егор Гурин принял участие в съемках новогодней передачи «Песни большой страны» на ОТР.

Как сообщил пензенец, представителей региональных телеканалов пригласили на съемки в качестве ведущих. Они приехали в том числе из Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Рязани, Екатеринбурга, Белгорода, Краснодарского края.

Съемочный процесс длился в течение недели с утра и до позднего вечера.

«До последнего думал, что нас, представителей региональных телеканалов-партнеров, усадят за столики и попросят улыбаться и махать бенгальскими огнями, но оказалось, что не все так просто. Нам отвели роли соведущих. Пришлось на месте разучивать текст и импровизировать. Но самое сложное — это выдержать съемочный марафон. Любопытно увидеть, что из этого получится! Впервые я знаю, какой канал буду смотреть в новогоднюю ночь. Это, однозначно, будет ОТР!» — поделился впечатлениями Егор Гурин.

На сцену вместе с известными артистами, такими как Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, группа «Маша и медведи», вышли певцы и музыканты из регионов страны, в том числе — Пензы. Они исполнили шлягеры разных эпох.

Передача «Песни большой страны» (0+) выйдет в новогоднюю ночь на телеканале ОТР.

Напомним, передачи и новости «Экспресса» можно будет увидеть на канале ОТР с 29 ноября. Планируются пятичасовые врезки: с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Фотография: фото предоставлены Егором Гуриным

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...