Стало известно, когда пройдет голосование в рамках «Театрального Приволжья»

В пресс-службе полпреда президента России в ПФО сообщили, когда пройдет голосование за лучшую постановку в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» (0+) и когда будут подведены его итоги.

Принять участие в голосовании сможет каждый житель ПФО. Для этого в период с 13 часов 29 ноября до 13 часов 30-го необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Главное правило — голосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона.

Итоги подведут 30 ноября в ходе онлайн-трансляции. Будет учтено и мнение экспертного жюри: оценки профессионалов суммируют с результатами народного голосования в соотношении 50:50. Подробный механизм определения победителей можно посмотреть на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф во вкладке «Голосование».

Лауреатов в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса», а также призеров конкурса афиш наградят 16 декабря в Нижнем Новгороде.

Напомним, фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. В нем принимают участие школьные и студенческие театры. Он направлен на вовлечение молодежи в театральную среду и создание стимулов для развития искусства.

Пензенскую область представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса. Постановки можно посмотреть онлайн на сайтах фестиваля «Театральное Приволжье» и телеканала «Экспресс».

Интервью с актером театра «Кириллица» можно почитать, перейдя по этой ссылке.