Стало известно, когда пройдет голосование в рамках «Театрального Приволжья»

Принять участие в голосовании сможет каждый житель ПФО. Для этого в период с 13 часов 29 ноября до 13 часов 30-го необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Главное правило — голосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона.
Итоги подведут 30 ноября в ходе онлайн-трансляции. Будет учтено и мнение экспертного жюри: оценки профессионалов суммируют с результатами народного голосования в соотношении 50:50. Подробный механизм определения победителей можно посмотреть на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф во вкладке «Голосование».
Лауреатов в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса», а также призеров конкурса афиш наградят 16 декабря в Нижнем Новгороде.
Напомним, фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. В нем принимают участие школьные и студенческие театры. Он направлен на вовлечение молодежи в театральную среду и создание стимулов для развития искусства.
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Интервью с актером театра «Кириллица» можно почитать, перейдя по этой ссылке.