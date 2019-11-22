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В новогодние праздники в Пензу из Москвы пустят дополнительные поезда

22 ноября в 14:39 126 просмотров

С 25 декабря 2019 по 12 января 2020 года из Москвы пустят дополнительные поезда по самым востребованным направлениям. Одно из них — Пенза.

Всего будет назначено порядка 1 400 составов до Санкт-Петербурга, Адлера, Архангельска, Ижевска, Казани, Кирова, Котласа, Новороссийска, Оренбурга, Самары, Челябинска, Уфы и других городов. При необходимости к ним прикрепят дополнительные вагоны.

Пик спроса ожидается на билеты с отправлением 27 и 28 декабря, а также 7 и 8 января.

«Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», — сообщили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.


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