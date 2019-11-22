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Пензенский пловец стал Заслуженным мастером спорта

22 ноября в 14:59 176 просмотров
«Заслуженный мастер спорта России».

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Представляющий Пензенскую область спортсмен получил звание «Заслуженный мастер спорта России».

Приказ от 20 ноября о присвоении пловцу Александру Харланову почетного спортивного звания подписал министр спорта Павел Колобков, сообщает региональное ведомство.

Также в список попали спортсмены из Республики Алтай, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Красноярского края, Хабаровского края, Кемеровской, Омской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Почетные звания получили самбисты, акробаты, сноубордисты, гимнасты, кикбоксеры, конькобежцы, борцы, волейболисты, фехтовальщики, а также представители таких направлений, как: пулевая стрельбы, подводный спорт, спортивное ориентирование, тхэквондо, тайский бокс и акробатический рок-н-ролл.

Фотография: скриншот - http://sport.pnzreg.ru/news/5768/

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