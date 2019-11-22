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Семья из Луганска: Спутник стал нашим новым домом (видео)

22 ноября в 15:32 164 просмотра
«А почему вы — Спутник?» — на этот вопрос отвечают жители микрорайона, который строит компания «Термодом».

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«А почему вы — Спутник?» — на этот вопрос отвечают жители микрорайона, который строит компания «Термодом».

Анна Красноярская выросла на Донбассе. Пять лет назад приехала в Россию, а еще через год начала новую жизнь в Городе Спутнике. Ее дочь Ксения обожает волков, своего рыжего кота, а еще булочки и мороженое, которые в Спутнике, говорит девочка, очень вкусные.

«Четыре года мы живем в Спутнике. Моя дочь — инвалид, и мне очень помогает то, что радости этого микрорайона доступны и ей. Спутник стал нашим домом, и здесь мы чувствуем себя, как дома», — рассказала Анна.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Чтобы рассказать, почему вы — Спутник, обращайтесь в компанию «Термодом». Узнать больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на сайте penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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