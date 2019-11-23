Пензенцам рекомендуют снять ветхие постройки с кадастрового учета

Жителям Пензенской области рекомендуют снять с кадастрового учета разрушенные объекты, чтобы не платить за них налоги.

По данным регионального управления Росреестра, запись об объекте недвижимости и о праве собственности на него содержится в едином государственном реестре (ЕГРН). Собственник обязан платить налоги за здания, которых фактически не существует.

«Собственнику объекта недвижимости необходимо обратиться в управление Росреестра по Пензенской области через МФЦ и заявить о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости и регистрации прекращения права собственности», — сообщает руководитель управления Оксана Романова.

Оформляется заявление и к нему прикладываются акт обследования, подготовленный кадастровым инженером.

Заявление можно также подать в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра. Услуга бесплатная, она предоставляется в течение 10 дней. Снятие с кадастрового учета подтверждается выпиской из ЕГРН.

«В дальнейшем гражданину не потребуется дополнительно информировать налоговые органы о прекращении существования объекта недвижимости. Орган регистрации прав самостоятельно передаст такие данные в управление налоговой службы», -добавляют в Росреестре.