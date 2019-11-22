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Пензенским многодетным матерям вручили медали

22 ноября в 15:56 214 просмотров
, посвященное предстоящему празднику День матери.

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В пензенском Центре культуры и досуга прошло мероприятие, посвященное предстоящему празднику День матери.

На праздник пришли многодетные семьи, всего — около 70 человек. С приветственным словом обратился к собравшимся мэр Пензы Андрей Лузгин.

«Вы трудитесь без выходных и отпусков, отдаете свои силы и энергию для того, чтобы ваши дети росли и были счастливы. Спасибо вам за это. Мама — самый важный человек в нашей жизни, она рядом, когда мы делаем свои первые шаги, к ней мы обращаемся за советом, уже будучи взрослыми», — сказал он.

Глава городской администрации отметил, что органы власти уделяют большое внимание поддержке материнства и детства.

«Будем дальше работать над созданием достойных условий жизни семей с детьми, оказывать помощь многодетным семьям, строить детские сады и школы, развивать дополнительное образование. Наша задача — сделать материнство комфортным и престижным», — добавил градоначальник.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Андрей Лузгин вручил многодетным мамам медали «Материнская доблесть» третьей степени, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_mnogodetnym_mamam_vruchili_medali_materinskaya_doblest_/

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