Реализацию нацпроекта «Образование» обсудили гости «Первой студии»

Какое будущее ждет отечественное образование, как изменится подход к обучению, какие знания и навыки будут главными в школьной программе и другие вопросы обсудили гости передачи «Первая студия» (16+), съемки которой прошли на телеканале «Экспресс» в Пензе 22 ноября.

С января 2019 года Пензенская область реализует национальный проект «Образование», инициированный президентом. По словам ведущего программы Павла Прохоренкова, Владимир Путин особо подчеркивает то, что основная задача — обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан, а также широкие возможности для их самореализации.

Руководитель центра молодежного инновационного творчества Иван Танасов рассказал, что их организация занимается реализацией проекта по поддержке одаренных детей. В настоящее время работает смена по компьютерному программированию, в которой участвуют 30 ребят.

«Они уже испытывают на себе все возможности нового развития образования. Считаю, что этим должен пользоваться каждый ребенок», — сказал он.

Одним из показателей нацпроекта, которого необходимо достичь, является воспитание общества добровольцев. Об этом сообщил директор пензенского Дома молодежи Олег Куроедов.

«Сейчас в области насчитывается более 160 тысяч добровольцев. Мы говорим не только о молодежи, но и обо всех возрастных категориях», — отметил руководитель.

В 2019 году 11 учеников пензенских школ стали победителями и призерами всероссийских олимпиад. Министр образования региона Александр Воронков отметил, что в современном мире все направлено на то, чтобы каждый человек мог себя реализовать в различных направлениях.

«11 школьников — это достаточно для того, чтобы ребенок, который достиг этого успеха, почувствовал себя значимым и помог другим ребятам показать, что нет недостижимых целей. Национальный проект — это не об инфраструктуре, он — о людях: детях, педагогах, родителях», — сказал он.

Очень важно что Пензенская область только в ближайшие годы получит более двух млрд рублей на то чтобы оснастить кружки современным оборудованием, создать совершенно новые формы дополнительного образования.