В Пензе горожан приглашают на праздник с участием спасенных с улицы кошек и собак

В Пензе 24 ноября волонтеры отметят 5-летие центра помощи бездомным животным «Питомец». Яркий праздник (0+) с усатыми подопечными фонда пройдет с 13 до 17 часов в торговом центре «Олимп».

«Вот и пришла очередь отметить первый юбилей Центра помощи бездомным животным «Питомец». За 5 лет мы помогли более 5000 тысячам уличных кошек и собак, отличный повод для праздника, не правда ли?» — отмечают организаторы в группе «Рука помощи бездомным животным».

На празднике можно будет принять участие в мастер-классах, сделать фото с пушистыми друзьями, выбрать себе животное и забрать его домой, увидеть модный показ от кошек и собак. Также неравнодушные горожане смогут пожертвовать средства для центра, корм, лакомства и лекарства для его подопечных.

Подробная программа — тут.