По вопросам нарушения работы объектов ЖКХ пензенцы могут пожаловать в прокуратуру

В прокуратуре Пензенской области с 25 ноября по 6 декабря будет работать телефон «горячей линии» по вопросам нарушений работы объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Звонки будут приниматься с 9:00 до 18:00 по понедельникам-четвергам и с 9:00 до 16:45 по пятницам. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

«По телефону 8-(841−2)-32−90−78 можно будет обратиться с заявлениями о фактах ненадлежащей работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сетей водоснабжения и водоотведения, котельных и тепловых сетей, объектов электроэнергетики, в отношении которых длительное время не проводятся ремонтно-восстановительные работы и имеется угроза создания аварийной ситуации», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщили о результатах проверки относительно обстоятельств и причин порыва трубопровода горячей воды на ул. Аустрина, который привел к трагическим последствиям — гибели двух людей.