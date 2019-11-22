Нижнеломовские силовики отработали действия при теракте (видео)

По тревоге на место прибыли подразделения всех экстренных служб. Решением руководителя оперативного штаба в границах Нижнего Ломова был условно введен режим контртеррористической операции.
В процессе учений силовики отработали навыки по организации переговорного процесса с преступниками, обезвреживанию самодельных взрывных устройств и противодействию тактике террористов, а также по предотвращению химического заражения местности.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области, по окончании учений были подведены их итоги и выработаны меры по дальнейшему повышению качества проведения подобных учений, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.