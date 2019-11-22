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В пензенском гараже производили контрафактный алкоголь (видео)

22 ноября в 20:34 134 просмотра
, стражи порядка обнаружили в областном центре гараж, буквально набитый коробками с контрафактным алкоголем.

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Пензенская полиция внесла весомый вклад в оздоровление нации. Отрабатывая оперативную информацию, стражи порядка обнаружили в областном центре гараж, буквально набитый коробками с контрафактным алкоголем.

Отыскать нелегальный склад стражам порядка помогли сознательные граждане, позвонившие по телефону 02.

В коробках был крепкий алкоголь различных наименований и брендов, в том числе — элитный. На бутылках, отмечают полицейские, — явно поддельные акцизные марки, то есть без голограммы, которые к тому же нанесены не по ГОСТу. Вся продукция была укомплектована и готова к продаже. Кстати, одну из коробок владелец гаража успел реализовать в один из продуктовых магазинов.

В отношении лиц, причастных к хранению и приобретению контрафакта, были составлены протоколы. Образцы спиртосодержащих напитков полицейские направили на экспертизу, чтобы определить, есть ли в них вредные для здоровья человека примеси.

«По факту использования для маркировки алкогольной продукции поддельных марок возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — прокомментировал оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензе Дмитрий Колесников.

Кроме реального срока, статьей предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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