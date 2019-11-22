«Токсичнее сигарет». Зачем пензенцы помогают подросткам купить снюс? (видео)

Новое опасное увлечение пензенских подростков, снюс, вызывает у специалистов все больше опасений. Бездымный табак, который производители позиционируют как более легкий вариант отказа от традиционного варианта курения, на деле оказался в разы токсичнее.

В России уже зарегистрировано несколько случаев отравления школьников, однако до сих пор никаких законодательных мер по ограничению продажи не принято. Да, несовершеннолетние не могут в открытую снюсы купить, но, как выяснилось, в этом им помогают взрослые.

«Они покупают эту «шайбу», а потом продают подросткам поштучно по 100 рублей за три пакетика. Это очень серьезная проблема», — рассказал житель Пензы.

«Шайбой» проверяющие называют снюс, так как форма его упаковки схожа с формой спортивного снаряда. В одном из магазинов бездымная табачная смесь представлена в широком ассортименте, но подросткам неинтересна яркая упаковка. Школьники охотятся за тем, что внутри. Чтобы приобрести заветную коробочку, идут на различные ухищрения. Один из способов — попросить совершить покупку взрослого человека.

Снюсы находятся в открытой продаже. И хотя в 2015 году специалисты предприняли попытки запретить продажу сосательного табака, это не помогло: снюс стали реализовывать под видом жевательного, на который нет ограничений. При этом мало кто читает состав такой «шайбы»: мелким шрифтом на упаковке прописывают отсутствие табака, но при этом в одном пакетике бездымной смеси содержится 44 миллиграмма никотина, что почти в три раза больше, чем в обычной сигарете.

«Это альтернатива табаку. Некоторые производители позиционируют эти бездымные смеси как безболезненный отказ от курения. С помощью них люди ошибочно считают, что так смогут бросить эту пагубную привычку. Это идет никотиновое отравление, большая ударная доза на организм», — прокомментировала главный специалист по профилактике правонарушений администрации Октябрьского района Пензы Юлия Пеликова.

Пока на территории России не введены ограничения по распространению снюсов, муниципалитеты пытаются своими силами выявлять недобросовестных продавцов. Особое внимание к тем торговым точкам, которые расположены в спальных районах. Для этого специалисты администраций совместно с полицейскими отправляются в рейды, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.