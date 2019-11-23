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Пензенским предпринимателям рассказали о нюансах в сфере госзакупок (видео)

23 ноября в 00:38 102 просмотра
, главной темой которой стали особенности государственных закупок. В ней приняли участие более сотни предпринимателей.

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В Пензе завершилась бизнес-конференция, главной темой которой стали особенности государственных закупок. В ней приняли участие более сотни предпринимателей.

Среди них были как опытные участники государственных закупок, так и новички. Спикеры рассказали предпринимателям о новшествах в этой сфере.

«Законодательство очень часто меняется, и некоторые предприниматели просто не успевают за этим следить. Поэтому они по незнанию совершают ошибки, которые приводят их в попадание в черный список, в так называемый «Реестр недобросовестных поставщиков». Это одна из тем. Вторая — это, конечно, финансы», — рассказал председатель профессиональной ассоциации специалистов и экспертов в сфере закупок Виталий Макаров.

В число экспертов вошли уполномоченный по правам предпринимателей, представители общественных организаций. Больше всего вопросов присутствующие задали специалистам антимонопольной службы. Они разъяснили собравшимся все нюансы технических заданий закупок, а также рассказали об институте порталов госзакупок, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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