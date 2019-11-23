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Делегация из Пензы отправилась на съезд партии «Единая Россия» (видео)

23 ноября в 01:29 152 просмотра
«Единой России» со всех регионов страны встретятся на 19 съезде партии. Они обсудят инициативы, которые вырабатывались на основе обращений от населения. В ежегодном съезде принимает участие и делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. На месте событий работает корреспондент телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова.

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Представители «Единой России» со всех регионов страны встретятся на 19 съезде партии. Они обсудят инициативы, которые вырабатывались на основе обращений от населения. В ежегодном съезде принимает участие и делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. На месте событий работает корреспондент телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова.

В первый день в столицу съезжаются делегаты со всей страны. Пензенскую область представляют 14 человек, среди них — депутаты всех уровней, члены молодежных объединений, медик из районного центра. Возглавляет делегацию губернатор Иван Белозерцев.

Главное событие — пленарное заседание с участием президента Владимира Путина и председателя правительства России, а также председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пройдет 23 ноября здесь, на ВДНХ.

Пензенские делегаты приехали на съезд с опытом реальных дел — это восстановление монументов павшим воинам, помощь нуждающимся семьям, грамотная организация мобильных приемных, воспитание лучших дворовых тренеров.

О дальнейшем векторе развития партийных проектов более подробно — в следующих репортажах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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