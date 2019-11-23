Делегация из Пензы отправилась на съезд партии «Единая Россия» (видео)

Представители «Единой России» со всех регионов страны встретятся на 19 съезде партии. Они обсудят инициативы, которые вырабатывались на основе обращений от населения. В ежегодном съезде принимает участие и делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. На месте событий работает корреспондент телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова.

В первый день в столицу съезжаются делегаты со всей страны. Пензенскую область представляют 14 человек, среди них — депутаты всех уровней, члены молодежных объединений, медик из районного центра. Возглавляет делегацию губернатор Иван Белозерцев.

Главное событие — пленарное заседание с участием президента Владимира Путина и председателя правительства России, а также председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пройдет 23 ноября здесь, на ВДНХ.

Пензенские делегаты приехали на съезд с опытом реальных дел — это восстановление монументов павшим воинам, помощь нуждающимся семьям, грамотная организация мобильных приемных, воспитание лучших дворовых тренеров.

О дальнейшем векторе развития партийных проектов более подробно — в следующих репортажах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.