Делегация из Пензы отправилась на съезд партии «Единая Россия» (видео)

В первый день в столицу съезжаются делегаты со всей страны. Пензенскую область представляют 14 человек, среди них — депутаты всех уровней, члены молодежных объединений, медик из районного центра. Возглавляет делегацию губернатор Иван Белозерцев.
Главное событие — пленарное заседание с участием президента Владимира Путина и председателя правительства России, а также председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пройдет 23 ноября здесь, на ВДНХ.
Пензенские делегаты приехали на съезд с опытом реальных дел — это восстановление монументов павшим воинам, помощь нуждающимся семьям, грамотная организация мобильных приемных, воспитание лучших дворовых тренеров.
О дальнейшем векторе развития партийных проектов более подробно — в следующих репортажах, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.