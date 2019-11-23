Эксперт из Москвы оценил уровень развития гериатрии в Пензенской области

В одном из отделений с пациентами не просто работают индивидуально, им помогают сохранить молодость. В гериатрическом центре стационарное лечение проходят те, кому за 65. Тезки Любовь Назарова и Любовь Милькина познакомились недавно. Они борются с возрастными недугами в одной палате.
«Главное — лечат, здесь чисто, кормят хорошо», — сказала Любовь Милькина.
«Первый раз сюда ездила с мужем, он болеет, теперь я. Нравится центр, все хорошо», — рассказала Любовь Назарова.
Срок пребывания в гериатрическом отделении — от 15 до 20 дней. О том, какую комплексную медпомощь оказывают пожилым пензенцам, рассказали столичному гостю, который курирует проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Илья Бабенко отметил, что главная задача — к 2024 году добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет. При этом долголетие должно быть здоровым и активным.
«Врач-гериатр — это, скажем так, дирижер пожилого человека, обладатель энциклопедических знаний как в области терапии, так и в других сферах. Если мы говорим про Пензенскую область, то здесь на базе госпиталя ветеранов войн уже развернуты 73 гериатрических койки, что полностью закрывает потребность субъекта в стационарной службе, также развивается такая амбулаторная помощь», — отметил Илья Бабенко.
В гериатрическом центре специализированную помощь получили свыше 1000 пациентов. Кстати, стать им не так уж и сложно, пожилому человеку достаточно получить направление, сдать минимальный набор анализов и пройти специальное тестирование. Илья Бабенко отметил, что риска неисполнения показателей «дорожной карты» проекта «Старшее поколение» нет, а значит, опыт Пензенского региона можно смело транслировать в другие субъекты страны, сообщает телеканал «Экспресс».