Эксперт из Москвы оценил уровень развития гериатрии в Пензенской области

В Пензу с рабочим визитом прибыл заместитель руководителя проектного офиса «Старшее поколение» Илья Бабенко. Столичный ученый оценил уровень развития помощи пожилым людям, которую оказывают на базе госпиталя для ветеранов войн. Там функционирует гериатрический центр.

В одном из отделений с пациентами не просто работают индивидуально, им помогают сохранить молодость. В гериатрическом центре стационарное лечение проходят те, кому за 65. Тезки Любовь Назарова и Любовь Милькина познакомились недавно. Они борются с возрастными недугами в одной палате.

«Главное — лечат, здесь чисто, кормят хорошо», — сказала Любовь Милькина.

«Первый раз сюда ездила с мужем, он болеет, теперь я. Нравится центр, все хорошо», — рассказала Любовь Назарова.

Срок пребывания в гериатрическом отделении — от 15 до 20 дней. О том, какую комплексную медпомощь оказывают пожилым пензенцам, рассказали столичному гостю, который курирует проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Илья Бабенко отметил, что главная задача — к 2024 году добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет. При этом долголетие должно быть здоровым и активным.

«Врач-гериатр — это, скажем так, дирижер пожилого человека, обладатель энциклопедических знаний как в области терапии, так и в других сферах. Если мы говорим про Пензенскую область, то здесь на базе госпиталя ветеранов войн уже развернуты 73 гериатрических койки, что полностью закрывает потребность субъекта в стационарной службе, также развивается такая амбулаторная помощь», — отметил Илья Бабенко.

В гериатрическом центре специализированную помощь получили свыше 1000 пациентов. Кстати, стать им не так уж и сложно, пожилому человеку достаточно получить направление, сдать минимальный набор анализов и пройти специальное тестирование. Илья Бабенко отметил, что риска неисполнения показателей «дорожной карты» проекта «Старшее поколение» нет, а значит, опыт Пензенского региона можно смело транслировать в другие субъекты страны, сообщает телеканал «Экспресс».