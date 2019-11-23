Лузгин сообщил о планах по разработке проекта еще одной школы на ул. Антонова

Как сообщает пресс-служба мэрии, первым объектом посещения стала кадетская школа по делам ГОЧУ № 70. Она находится в микрорайоне ГПЗ-24, в учреждении учатся 660 человек. В образовательной организации реализуют программы по гражданско-патриотическому воспитанию.

Также Андрей Лузгин осмотрел бывшее здание ПТУ, которое предполагается переоборудовать под дополнительный корпус: так как в микрорайоне живет много детей, существует потребность в образовательных учреждениях. Ввод корпуса в эксплуатацию позволит принять в школу еще порядка 450 учеников.

Мэр посетил и гимназию № 44, где учатся 725 детей. Она находится на первом месте в муниципальном рейтинге учреждений образования. Ежегодно с 2013 года входит в ТОП-500 лучших образовательных учреждений России, в ТОП — 100 лучших инновационных учреждений, успешно реализующих программы работы с одаренными детьми. Здесь реализуют ряд образовательных проектов: ментальная математика, метапредметные погружения, музей занимательных наук, центр олимпиадного движения для одаренных детей и др.

Глава администрации города, подводя итоги объезде, отметил, что в каждом образовательном учреждении имеются хорошие практики, которые нужно распространять, и призвал работать не только с успешными учебными заведениями.

«У нас есть так называемые престижные школы, в которые многие родители стремятся определить своих детей. Но для важно, чтобы в Пензе были не только такие учреждения — надо доводить до их уровня остальные. Это касается как материально-технической базы, так и содержательной части образовательного процесса. У всех детей должен быть равный доступ к качественному образованию», — подчеркнул он.

Также он сообщил о том, что для решения проблемы нехватки мест для жителей развивающихся микрорайонов планируется создать новые места в действующих образовательных учреждениях, среди которых — школы № 26 и № 70.

«Будем разрабатывать проект строительства еще одной школы на Антонова, есть потребность в этом и на Западной поляне», — добавил мэр.