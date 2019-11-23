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Пензенцы завоевали на «Абилимпикс» 8 медалей

23 ноября в 09:45 182 просмотра
«Абилимпикс».

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23 ноября в Пензу вернулись участники национального чемпионата профмастерства для лиц с инвалидностью «Абилимпикс».

Об этом в Instagram сообщил министр образования региона Александр Воронков.

«Восемь медалей: шесть золотых, серебряную и бронзовую, завоевали пензенские студенты и специалисты. По количеству золотых медалей наши ребята в два раза улучшили результат 2018 года. Молодцы, горжусь вами!» — написал он.

Напомним, финал чемпионата проходил в Москве, в нем принимали участие 824 человека из 83 регионов России. Соревнования проходили по 30 профессиям, 15 пензенцев боролись за победу в 12 компетенциях чемпионата, награды удалось взять в следующих: «Медицинский и лабораторный анализ» (два «золота»), «Сварочные технологии» («золото»), «Зубной техник» (два «золота»), «Семеновод» («золото»), «Дизайн персонажей/Анимация» («серебро»), «Мастер по обработке цифровой информации» («бронза»).

Фотография: скриншот с видео - https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/148769/v-penze-zavershilsya-regionalnyj-etap-chempionata-abilimpiks

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