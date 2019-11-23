Стало известно, когда пройдет финал фестиваля Юниор-лиги КВН в Пензе

Как сообщили в министерстве, финал пройдет 25 ноября в 17 часов в здании областной филармонии.
Шесть участников будут представлять Пензу: команда «36 и 6» школы № 36, «Exclusive» школы № 66, «43 параллель» школы № 43, «Оливье» от школы № 12 имени
В министерстве образования Пензенской области рассказали, когда состоится финал (6+) областного фестиваля команд Юниор-лиги международного союза КВН, в котором примут участие семь школьных команд.
Как сообщили в министерстве, финал пройдет 25 ноября в 17 часов в здании областной филармонии.
Шесть участников будут представлять Пензу: команда «36 и 6» школы № 36, «Exclusive» школы № 66, «43 параллель» школы № 43, «Оливье» от школы № 12 имени
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