Стало известно, когда пройдет финал фестиваля Юниор-лиги КВН в Пензе

В министерстве образования Пензенской области рассказали, когда состоится финал (6+) областного фестиваля команд Юниор-лиги международного союза КВН, в котором примут участие семь школьных команд.

Как сообщили в министерстве, финал пройдет 25 ноября в 17 часов в здании областной филармонии.