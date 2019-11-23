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Стало известно, когда пройдет финал фестиваля Юниор-лиги КВН в Пензе

23 ноября в 10:16 160 просмотров
, когда состоится финал (6+) областного фестиваля команд Юниор-лиги международного союза КВН, в котором примут участие семь школьных команд.

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В министерстве образования Пензенской области рассказали, когда состоится финал (6+) областного фестиваля команд Юниор-лиги международного союза КВН, в котором примут участие семь школьных команд.

Как сообщили в министерстве, финал пройдет 25 ноября в 17 часов в здании областной филармонии.

Шесть участников будут представлять Пензу: команда «36 и 6» школы № 36, «Exclusive» школы № 66, «43 параллель» школы № 43, «Оливье» от школы № 12 имени В. В. Тарасова, «Родителей в школу» школы № 18, сборная школ — команда «Максимум». Еще одна команда-участница — «Эстеты» из зареченской школы № 222.


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