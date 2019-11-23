Жители 17-этажного дома № 13 на ул. Маршала Крылова в Пензе уже полторы недели страдают от перебоев с подачей воды. Об этом журналистам информагентства рассказал один из жильцов.

По словам пензенца, проблема связана со скачками давления.

«В доме насосы, но чтобы они справлялись, стрелка должна быть на 0,2. Управляющая компания кивает на «Горводоканал», что у них проблемы с подачей. «Горводоканал» в выходные отдыхает, а мы всем 17-этажным домом — без воды», — рассказал житель одной из квартир, которых в доме всего — около сотни.

Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились к генеральному директору управляющей компании «Высотка», обслуживающей дом. Александр Глушков подтвердил, что проблема с водой не решается уже полторы недели — с 12 ноября.

«Горводоканал» отключал в прошлый вторник подачу ресурса. В компании не называют причину, но мы предполагаем, что это из-за аварии в районе ул. Лермонтова. После этого неделю не восстанавливали нам сетевое давление. Мы им жалобу писали. Сетевое давление восстановили где-то дня три назад, но качество оставляет желать лучшего. Давление — ничтожно мало для того, чтобы система работала. В понедельник будем обращаться к техническому директору, потому что невозможно уже", — признался руководитель УК.

Он также отметил, что сегодня смог дозвониться до аварийной службы, попросил приехать на место и все осмотреть.

«Мне не отказали, но сказали: «Когда бригада освободится, тогда и приедем». Когда это будет, непонятно. Они, вроде, не отказываются, но ждать их можно сутки. Мы уже два насоса даже поставили работать на максимальный режим, но не хватает воды, чтобы ее поднять на этаж», — пояснил Александр Глушков.

Информационное агентство готовит официальный запрос в «Горводоканал» и мэрию, чтобы прояснить ситуацию.