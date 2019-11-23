«Довольно близко к книге». Пензенцы оценили спектакль «Мизери»

Спектакль собрал в Пензе аншлаг: большой зал филармонии, рассчитанный на 750 мест, был практически заполнен. Как позже журналистам «Пенза-Пресс» признались зрители, пришедшие на «Мизери», два с половиной часа пролетели практически на одном дыхании — насколько убедительной и захватывающей оказалась игра известных актеров Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского. Те, кто знаком с книгой, по мотивам которой создан спектакль, также похвалили постановку.

«Оказалось довольно близко к книге — услышали много цитат, отсылок к тексту кинговской «Мизери». Даже несмотря на немного отличающийся финал — возможно, в силу каких-то технических причин, — получили большое удовольствие от спектакля. Особенно понравилось, как обыграли размышления Пола Шелдона в стиле спортивного комментария, когда он пытался добраться до обезболивающих», — поделилась впечатлениями пензячка Ольга.

«Я не знаком с книгой, поэтому не с чем сравнить. С другой стороны, может, благодаря этому мог оценивать постановку более непредвзято. Актерская игра — на высшем уровне, сюжет тоже не давал скучать», — отметил зритель Павел.

Напомним, в центре повествования — писатель Пол Шелдон, который написал серию романов о тяжелой судьбе очаровательной Мизери, благодаря чему прославился. После серьезной аварии он стал заложником своей «самой большой поклонницы» Энни Уилкс. Женщина решила сделать его своим «ручным писателем», который должен создать новый роман, воскресив в нем Мизери, погибшую в последней книге. На кону — жизнь Пола.

Организаторы отмечали, что спектакль представляет собой «захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической

драмы».