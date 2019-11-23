Виды осенней Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
710-летие Наровчата. В селе открыли новый арт-объект и музей Архангельского
Стало известно, когда пройдет финал фестиваля юниор-лиги КВН в Пензе
Пензенцы завоевали на «Абилимпикс» 8 медалей
Лузгин сообщил о планах по разработке проекта еще одной школы на ул. Антонова
В Пензе стартовал театральный фестиваль «Окно»
В Пензе определили лучших педагогов дополнительного образования страны
Стало известно, когда пройдет голосование в рамках «Театрального Приволжья»
Шеф-редактора «Экспресса» пригласили на запись новогоднего огонька на ОТР
Пензенцы завоевали еще две медали на конкурсе профмастерства «Абилимпикс»
Зареченцы представят Пензенскую область на форуме «ПроеКТОриЯ»

«Довольно близко к книге». Пензенцы оценили спектакль «Мизери»

23 ноября в 12:25 158 просмотров
спектакля «Мизери» (18+), поставленного по мотивам одноименного психологического триллера (16+) известного американского писателя, «Короля Ужасов» Стивена Кинга.

" data-title="«Довольно близко к книге». Пензенцы оценили спектакль «Мизери» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на сцене областной филармонии состоялся показ спектакля «Мизери» (18+), поставленного по мотивам одноименного психологического триллера (16+) известного американского писателя, «Короля Ужасов» Стивена Кинга.

Спектакль собрал в Пензе аншлаг: большой зал филармонии, рассчитанный на 750 мест, был практически заполнен. Как позже журналистам «Пенза-Пресс» признались зрители, пришедшие на «Мизери», два с половиной часа пролетели практически на одном дыхании — насколько убедительной и захватывающей оказалась игра известных актеров Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского. Те, кто знаком с книгой, по мотивам которой создан спектакль, также похвалили постановку.

«Оказалось довольно близко к книге — услышали много цитат, отсылок к тексту кинговской «Мизери». Даже несмотря на немного отличающийся финал — возможно, в силу каких-то технических причин, — получили большое удовольствие от спектакля. Особенно понравилось, как обыграли размышления Пола Шелдона в стиле спортивного комментария, когда он пытался добраться до обезболивающих», — поделилась впечатлениями пензячка Ольга.

«Я не знаком с книгой, поэтому не с чем сравнить. С другой стороны, может, благодаря этому мог оценивать постановку более непредвзято. Актерская игра — на высшем уровне, сюжет тоже не давал скучать», — отметил зритель Павел.

Напомним, в центре повествования — писатель Пол Шелдон, который написал серию романов о тяжелой судьбе очаровательной Мизери, благодаря чему прославился. После серьезной аварии он стал заложником своей «самой большой поклонницы» Энни Уилкс. Женщина решила сделать его своим «ручным писателем», который должен создать новый роман, воскресив в нем Мизери, погибшую в последней книге. На кону — жизнь Пола.

Организаторы отмечали, что спектакль представляет собой «захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической
драмы».

Фотография: Скриншот - https://vk.com/kassirsmr

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...