710-летие Наровчата. В селе открыли новый арт-объект и музей Архангельского

Жителям «Памятную монету 1309 года» презентовали в 11 часов. На ней изображены год чеканки и место — город Мокши, древний Наровчат, который входил в состав Золото орды. В открытии арт-объекта приняли участие глава администрации района Алевтина Решетченко и профессор, археолог Геннадий Белорыбкин.
Также в рамках празднования 710-летия Наровчата состоялось открытие единственного в мире музея композитора духовной музыки
Празднование продолжит концертная программа в местном центре культурного развития. Кроме того, участникам торжества покажут фильм о Наровчате.