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710-летие Наровчата. В селе открыли новый арт-объект и музей Архангельского

23 ноября в 12:54 134 просмотра

23 ноября в селе Наровчат Пензенской области отметили 710-летие со дня первого упоминания о населенном пункте. В рамках празднования в райцентре открыли новый арт-объект и музей.

Жителям «Памятную монету 1309 года» презентовали в 11 часов. На ней изображены год чеканки и место — город Мокши, древний Наровчат, который входил в состав Золото орды. В открытии арт-объекта приняли участие глава администрации района Алевтина Решетченко и профессор, археолог Геннадий Белорыбкин.

Также в рамках празднования 710-летия Наровчата состоялось открытие единственного в мире музея композитора духовной музыки А. А. Архангельского — уроженца района. Его осмотрели зампред правительства региона Олег Ягов, меценат, на чьи средства было приобретено здание, родственница композитора, жители и гости села.

Празднование продолжит концертная программа в местном центре культурного развития. Кроме того, участникам торжества покажут фильм о Наровчате.

Фотография: Фото Андрея Жоао

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