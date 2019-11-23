Журналист из Китая рассказал, почему россиянки стареют раньше китаянок

Китайский журналист поделился мнением о том, почему жительницы России «стареют быстрее», чем китаянки.

Как сообщает НТВ, по мнению китайского корреспондента, это якобы происходит из-за того, что после свадьбы россиянки отдают много сил семье и не следят за внешностью так, как раньше. Однако самым важным фактором, как считает автор, является генетика.

«Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — пояснил китаец.

Кроме того, сказывается географическое расположение России на Северном полушарии: из-за более холодного климата жители страны привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами.

«На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни», — отметил журналист.