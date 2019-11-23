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Журналист из Китая рассказал, почему россиянки стареют раньше китаянок

23 ноября в 13:31 52 просмотра
, почему жительницы России «стареют быстрее», чем китаянки.

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Китайский журналист поделился мнением о том, почему жительницы России «стареют быстрее», чем китаянки.

Как сообщает НТВ, по мнению китайского корреспондента, это якобы происходит из-за того, что после свадьбы россиянки отдают много сил семье и не следят за внешностью так, как раньше. Однако самым важным фактором, как считает автор, является генетика.

«Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — пояснил китаец.

Кроме того, сказывается географическое расположение России на Северном полушарии: из-за более холодного климата жители страны привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами.

«На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни», — отметил журналист.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9-3666963/

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