Названы главные ошибки при смене летней резины на зимнюю

Специалисты перечислили восемь основных ошибок при смене летней резины авто на зимнюю.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на журнал «За рулем», первая ошибка заключается в неправильном хранении: шины должны лежать в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Без дисков их можно ставить на пол, но если на дисках — нужно класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола. Иначе резина может деформироваться.

Ошибка № 2 — игнорирование срока годности. Он, согласно российскому ГОСТу, составляет пять лет.

Третья ошибка — в том, что некоторые автовладельцы на зиму ставят диски похуже, оправдывая себя более низкой скоростью движения из-за снега и льда. Но кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку.

Также необходимо обратить внимание на установку шин: многие из них обладают рисунком протектора, который работает только в определенном направлении. Правильное положение указывают стрелка на боковине или надпись Rotation. Также стоит учитывать, что части протектора могут быть асимметричными. Тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны.

В-пятых, нужно проверить затяжку болтов, причем даже в том случае, если шину менял мастер. От перетяжки резьба на болтах может сорваться, что чревато откручиванием колеса.

Ошибка № 6 — неправильное давление: на передней и задней осях оно должно быть разным. Правильные значения обычно указывают на наклейках в дверях.

Седьмая ошибка — неверный выбор шиномонтажа: стремление сэкономить время и деньги может привести вас к определенным рискам. Эксперты же советуют ехать туда, где очередь подлиннее.

Кроме того, эксперты рекомендуют водителям делать балансировку: если заплатить чуть побольше, то поведение автомобиля заметно улучшится.