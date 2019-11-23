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Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот

23 ноября в 14:29 144 просмотра
, цель которой — порадовать детей-сирот, находящихся в областной больнице им. Н. Ф. Филатова, новогодними подарками.

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Пензенский журналист Алина Кулькова обратилась к жителям города и области с призывом принять участие в акции, цель которой — порадовать детей-сирот, находящихся в областной больнице им. Н. Ф. Филатова, новогодними подарками.

«До декрета по своим журналистским делам я часто ездила в детские дома. И это самое страшное, что я видела в своей жизни. Вы не представляете, о чем рассказывают глаза сирот, ребят, некоторые из которых пережили предательство не один раз. […] Прежде чем попасть в Дом малютки, сироты попадают в областную детскую больницу, где какое-то время живут в отдельной палате. Там за ними ухаживают няни, курируют которых АНО «Квартал Луи». Периодически в палату попадают ребята разных возрастов, и всем им хочется чуть больше заботы. И я подумала, почему бы всем нам не объединиться и не собрать к Новому году деткам «Мешок Деда Мороза»?" - пояснила пензячка.

Она отметила, что в мешок можно положить карандаши, альбомы, книги, развивающие игрушки и многое другое. Сбор подарков продлится до конца декабря, после чего они будут переданы в больницу.

«Я загадала, что среди моих прекрасных подписчиков найдутся люди, которые не захотят остаться в стороне», — написала журналист в Instagram.

Чтобы передать подарки для детей-сирот, следует связаться с Алиной Кульковой. Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-562341//

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