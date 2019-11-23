Стало известно, когда начнут серийное производство электромобилей в России

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.
«Мне коллеги докладывали, что она находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в первом квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — отметил Денис Мантуров.
Ранее министр промышленности и торговли ранее обсудил с представителями двух компаний перспективы дальнейшего развития автомобильной промышленности в России. Также были обсуждены меры государственного стимулирования отрасли.