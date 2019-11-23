Виды осенней Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Названы главные ошибки при смене летней резины на зимнюю
Журналист из Китая рассказал, почему россиянки стареют раньше китаянок
В российских аптеках внедряют продажу лекарств в кредит
Государство начнет собирать информацию о просмотрах фильмов в Сети
В России рассмотрят законопроект о выплате маткапитала за четвертого ребенка
Оказалось, что суп может спасти человека от страшной болезни
В российский бюджет поступило 18,9 трлн руб по налогам
Володин: Ключевые поправки в бюджет направлены на экономическое развитие регионов
В России могут расширить использование материнского капитала
Российские банки намерены снижать ставки по кредитам по биометрии

Стало известно, когда начнут серийное производство электромобилей в России

23 ноября в 14:59 98 просмотров
, что серийное производство российского электромобиля Zetta запланировано запустить в первом квартале 2020 года.

" data-title="Стало известно, когда начнут серийное производство электромобилей в России — Пенза-пресс, рунет за день">

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о том, что серийное производство российского электромобиля Zetta запланировано запустить в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«Мне коллеги докладывали, что она находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в первом квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — отметил Денис Мантуров.

Ранее министр промышленности и торговли ранее обсудил с представителями двух компаний перспективы дальнейшего развития автомобильной промышленности в России. Также были обсуждены меры государственного стимулирования отрасли.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-4158594/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...