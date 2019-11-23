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Премьер-министр России лично вручил партбилеты ЕР Львовой-Беловой и Кузякову

23 ноября в 15:23 66 просмотров
, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 23 ноября вручил партийные билеты ряду представителей регионов, в том числе — и Пензенской области.

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Премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 23 ноября вручил партийные билеты ряду представителей регионов, в том числе — и Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», документы, подтверждающие принадлежность к партии, из рук председателя правительства РФ получили депутат Гордумы Николай Кузяков и руководитель проектов для людей с ограниченными возможностями «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова, которая ранее не была анонсирована в составе пензенской делегации.

Напомним, XIX съезд партии начал работу в Москве утром 23 ноября. В нем принимают участие 14 представителей Пензенской области.

Фотография: Скриншот - https://penza.er.ru/news/2019/11/23/medvedev-vruchil-chlenskie-bilety-edinoj-rossii/

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