Премьер-министр России лично вручил партбилеты ЕР Львовой-Беловой и Кузякову

Премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 23 ноября вручил партийные билеты ряду представителей регионов, в том числе — и Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», документы, подтверждающие принадлежность к партии, из рук председателя правительства РФ получили депутат Гордумы Николай Кузяков и руководитель проектов для людей с ограниченными возможностями «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова, которая ранее не была анонсирована в составе пензенской делегации.

Напомним, XIX съезд партии начал работу в Москве утром 23 ноября. В нем принимают участие 14 представителей Пензенской области.