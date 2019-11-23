Пензенец сообщил об аварии на проспекте Строителей

23 ноября в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация об аварии в Пензе.

Фото с места аварии появилось в Сети примерно в 15:25.

«ДТП напротив механического техникума (проспект Строителей)», — подписал пост очевидец.

На снимке видно, что участники аварии — автомобили Renault и Volkswagen, оба имеют не сильные механические повреждения. Официальной информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших в настоящее время нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенским водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Важно не превышать разрешенную скорость, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Беспечность и невнимательность за рулем могут привести к трагедии.