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Белозерцев рассказал главе финуправления РПЦ о строительстве Спасского собора

23 ноября в 16:39 140 просмотров
(ФХУ РПЦ) митрополитом Вологодским и Кирилловским Игнатием.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Москве встретился с председателем финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви (ФХУ РПЦ) митрополитом Вологодским и Кирилловским Игнатием.

Как сообщается на сайте управления, глава региона рассказал митрополиту о ходе работ по строительству Спасского кафедрального собора. Он отметил, что сейчас в храме ведутся внутренние отделочные работы, декоративная отделка полов, монтируются системы отопления и вентиляции. Также в ближайшее время будет обеспечено внутреннее убранство храма и проведено благоустройство территории.

По словам Ивана Белозерцева, подрядчики приступили к демонтажу ограждающих площадку конструкций, чтобы люди могли полюбоваться красотой церкви и площади вокруг нее.

Завершить работы планируется в конце 2019 года. Предполагается, что возрожденный храм освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ФХУ РПЦ также уточнили, что общая площадь Спасского кафедрального собора составляет 5550 квадратных метров, вместимость — до 5000 человек. Высота помещения под центральным куполом в кресте — 59 метров, высота колокольни со шпилем и крестом — 82,5 метров.

Фотография: Скриншот - http://www.fedmp.ru/news/predsedatel-fhu-mitropolit-ignatij-provel-vstrechu-s-gubernatorom-penzenskoj-oblasti-i-a-belozertsevym/

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