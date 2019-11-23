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Лидин: Любая политическая сила доказывает свою состоятельность реальными делами

23 ноября в 22:10 136 просмотров
, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин рассказал о работе партийного съезда, который проходит в Москве.

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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин рассказал о работе партийного съезда, который проходит в Москве.

Валерий Лидин отметил, что в рамках съезда обсуждается обновление методов работы партии. Также партия продолжает делать упор на стратегию реальных дел, ведь это показатель состоятельности «Единой России» как политической силы.

«Главным лейтмотивом 19-го съезда «Единой России» стало обновление форм и методов работы, руководящих органов. Но самое главное — это конкретные дела. Умение слышать, быть открытым, доступным, обсуждать все насущные проблемы с нашими жителями и принимать разумные решения, которые направлены на благополучие нашего региона и его жителей. Любая политическая сила доказывает свою состоятельность реальными, конкретными делами», — сказал Валерий Лидин.

Секретарь реготделения «Единой России» также подчеркнул, что в Пензе и области видны изменения, которые произошли благодаря реализации партийных проектов.

«Главная задача нашего регионального отделения и всей партии — это реализация национальных проектов, которые приняты указом президента Владимира Путина, они направлены на решение многих задач. Реализация их заметна в Пензенской области. Это и проект «Комфортная городская среда», благоустройство дворовой территории. Ремонт дорог, благоустройство парков, скверов. И мы видим, что эти результаты сегодня — налицо, они украшают наш город. И на будущий год мы получим хорошую поддержку на их реализацию», — сообщил он.


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