Белозерцев прокомментировал работу съезда «Единой России» в Москве

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил 19-й съезд политической партии «Единая Россия», который проходит в Москве. Комментируя его повестку, он акцентировал внимание на посылах, сделанных президентом РФ.

«Владимир Путин подчеркнул особую значимость работы членов партии с людьми. «Мерилом деятельности политической партии является мнение граждан», — сказал президент России. Всем членам партии на местах нужно об этом помнить», — отметил глава региона.

Он также напомнил о выступлении председателя партии — премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором были затронуты вопросы реализации нацпроектов и участия в этом процессе членов «Единой России».

«Партия, особенно в регионах, должна активно сопровождать реализацию нацпроектов. В Пензенской области, в частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году будут введены в эксплуатацию 13 новых ФАПов, они будут работать для людей. Очень важен для нас проект «Земский учитель», как и «Земский доктор». Мы работаем с выпускниками вузов, которые могут принимать в них участие. Это даст возможность повысить уровень и качество образования и медицины в сельской местности», — сообщил Иван Белозерцев.

Он также прокомментировал получение партбилетов из рук Дмитрия Медведева пезненцами Николаем Кузяковым и Марией Львовой-Беловой.

«Очень приятно, что наши земляки Николай Кузяков и Мария Львова-Белова сегодня получили партийные билеты. Мария рассказала о проекте «Новые берега». Нам нужно больше вкладывать сил и средств в поддержку людей с ограниченными возможностями, в доступную среду, пока мы не всегда «расшиваем» проблемы в этой сфере. Поэтому, я думаю, нам надо вместе с партией в регионе подумать о возможности создания областной программы, которая бы позволяла выделять средства на решение вопросов инвалидов-колясочников, живущих на верхних этажах, особенно — относительно старых домов без лифта, чтобы люди могли выходить из своих квартир», — отметил губернатор.

Он сообщил также, что в рамках партийного проекта «Детский спорт» в Пензенской области в 2020 году планируется построить ФОК открытого типа в Кузнецке и закрытого — в Каменке. На строительство объектов из федерального бюджета будет выделено 127 миллионов рублей.