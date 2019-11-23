Виды осенней Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Белозерцев рассказал главе финуправления РПЦ о строительстве Спасского собора
Пензячка призывает собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот
Проблемы с водой в доме на ул. Маршала Крылова длятся полторы недели — пензенцы
Быть мамой: три истории о материнстве
Два кузнецких МУПа получили новую спецтехнику
Пензенцам рекомендуют снять ветхие постройки с кадастрового учета
Эксперт из Москвы оценил уровень развития гериатрии в Пензенской области
Пензенская прокуратура нашла возможного виновника трагедии на Аустрина
Делегация из Пензы отправилась на съезд партии «Единая Россия»
«Токсичнее сигарет». Зачем пензенцы помогают подросткам купить снюс?

Белозерцев прокомментировал работу съезда «Единой России» в Москве

23 ноября в 17:16 24 просмотра
«Единая Россия», который проходит в Москве. Комментируя его повестку, он акцентировал внимание на посылах, сделанных президентом РФ.

" data-title="Белозерцев прокомментировал работу съезда «Единой России» в Москве — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил 19-й съезд политической партии «Единая Россия», который проходит в Москве. Комментируя его повестку, он акцентировал внимание на посылах, сделанных президентом РФ.

«Владимир Путин подчеркнул особую значимость работы членов партии с людьми. «Мерилом деятельности политической партии является мнение граждан», — сказал президент России. Всем членам партии на местах нужно об этом помнить», — отметил глава региона.

Он также напомнил о выступлении председателя партии — премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором были затронуты вопросы реализации нацпроектов и участия в этом процессе членов «Единой России».

«Партия, особенно в регионах, должна активно сопровождать реализацию нацпроектов. В Пензенской области, в частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году будут введены в эксплуатацию 13 новых ФАПов, они будут работать для людей. Очень важен для нас проект «Земский учитель», как и «Земский доктор». Мы работаем с выпускниками вузов, которые могут принимать в них участие. Это даст возможность повысить уровень и качество образования и медицины в сельской местности», — сообщил Иван Белозерцев.

Он также прокомментировал получение партбилетов из рук Дмитрия Медведева пезненцами Николаем Кузяковым и Марией Львовой-Беловой.

«Очень приятно, что наши земляки Николай Кузяков и Мария Львова-Белова сегодня получили партийные билеты. Мария рассказала о проекте «Новые берега». Нам нужно больше вкладывать сил и средств в поддержку людей с ограниченными возможностями, в доступную среду, пока мы не всегда «расшиваем» проблемы в этой сфере. Поэтому, я думаю, нам надо вместе с партией в регионе подумать о возможности создания областной программы, которая бы позволяла выделять средства на решение вопросов инвалидов-колясочников, живущих на верхних этажах, особенно — относительно старых домов без лифта, чтобы люди могли выходить из своих квартир», — отметил губернатор.

Он сообщил также, что в рамках партийного проекта «Детский спорт» в Пензенской области в 2020 году планируется построить ФОК открытого типа в Кузнецке и закрытого — в Каменке. На строительство объектов из федерального бюджета будет выделено 127 миллионов рублей.

Фотография: Скриншот - https://penza.er.ru/news/2019/11/23/ivan-belozercev-na-xix-sezde-edinoj-rossii-partiya-dolzhna-orientirovatsya-na-mnenie-grazhdan/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...