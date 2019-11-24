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Пензенцев наградили стипендиями мэра и благодарностями главы города

24 ноября в 05:02 50 просмотров

В Пензе состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи и педагогов-наставников.

20 стипендиатов получили награду из рук главы администрации города, столько же педагогов отмечены благодарностью главы города за высокие достижения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мы поощряем и поддерживаем талантливых детей во всех сферах нашей жизни. Именно вы являетесь инициаторами большей части позитивных изменений, это касается спорта, образования, науки, бизнеса и культуры. Надеюсь, вы и в дальнейшем будете проявлять свои таланты, развивая наш город», — отметил Андрей Лузгин.

Он выразил благодарность педагогам и наставникам.

«Спасибо, что передаете опыт нашим детям, вкладываете в них силы и энергию. Не все дети одинаковы во всем, кто-то талантлив в спорте, кто-то в геометрии и черчении, важно, чтобы наша система образования — общего, профессионального и дополнительного — помогала детям эти таланты развивать, — сказал мэр.

Стипендии главы администрации города вручают с 2005 года студентам учреждений высшего и профессионального образования, учащимся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и спорта. В 2019 году в бюджете города были предусмотрены средства для вручения 20 стипендий в размере 4000 рублей каждая.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/luchshikh_studentov_i_uchashchikhsya_penzy_nagradili_stipendiey_glavy_administratsii_goroda_/

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