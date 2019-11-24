В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о поисках очевидцев дорожно-транспортного происшествия под Пензой.

На фотографиях, прикрепленных к посту, запечатлен автомобиль ВАЗ-2112. Машина лежит на крыше, водительская дверь деформирована, стекла нет в ней и над багажником.

«Прошу откликнуться свидетелей ДТП (вчера, 22 ноября, в 22:10) на трассе М-5 возле стелы «Пенза 1663», — обратился к пользователям Сети автор.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.