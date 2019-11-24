Виды осенней Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
В соцсетях сообщают о новом «катке» на ул. Кураева и Володарского
В Пензе водитель ищет очевидцев аварии с двумя маршрутками
На опасном переходе на ул. Большой Арбековской заработал светофор
На опасном участке ул. Большой Арбековской насмерть сбили человека
Пензенцы могут собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот в областной больнице
Пензенские автомобилисты застряли в многокилометровом заторе в Терновке
Бузова удивила КВНщиков эротичным танцем
В Пензе к месту ДТП на перекрестке Кирова-Кураева приехала «скорая»
В Сердобске в песок на детской площадке закопали лезвия
На ул. Максима Горького столкнулись две легковушки. ВИДЕО

ВАЗ-2112 оказался на крыше после ДТП под Пензой — соцсети

24 ноября в 09:15 208 просмотров
группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о поисках очевидцев дорожно-транспортного происшествия под Пензой.

" data-title="ВАЗ-2112 оказался на крыше после ДТП под Пензой — соцсети — Пенза-пресс, рунет за день">

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о поисках очевидцев дорожно-транспортного происшествия под Пензой.

На фотографиях, прикрепленных к посту, запечатлен автомобиль ВАЗ-2112. Машина лежит на крыше, водительская дверь деформирована, стекла нет в ней и над багажником.

«Прошу откликнуться свидетелей ДТП (вчера, 22 ноября, в 22:10) на трассе М-5 возле стелы «Пенза 1663», — обратился к пользователям Сети автор.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://sun7-6.userapi.com/c853428/v853428035/1790c4/zVTALa4Gp3I.jpg

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...