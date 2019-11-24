Пензенский «Дизелист» в овертайме отдал победу «Липецку»

Встреча состоялась в субботу, 23 ноября. Счет уже на первых секундах открыли подопечные Алексея Медведева: Александр Агапов записал на свой счет точный бросок, ассистентами выступили Роман Авдюшкин и Никита Емельянов.

Гости попытались перевести игру в зону «желто-синих», однако получили вторую шайбу в собственные ворота. Ее забросил Кирилл Монахов с передачи Александра Агапова. До конца стартовой двадцатиминутки у «Дизелиста» было еще несколько отличных шансов увеличить преимущество — «Липецк» дважды оставался в меньшинстве. Однако этими возможностями пензенцы не воспользовались.

Второй период гости начали активнее и после очередного опасного момента заставили «Дизелист» взять тайм-аут. Однако за ним все-таки последовало взятие ворот Сергея Чигрова: гол забил Егор Евтеев. Затем «Липецк» сравнял счет силами Никиты Вахромеева, Даниила Болдырева и Романа Юзбашяна, который и забросил шайбу.

Через минуту «Дизелист» вновь вышел вперед — дубль оформил Александр Агапов.

Третий период гости опять начали активно и все-таки смогли дожать соперника. На 57-й минуте надежду на овертайм подарил Демид Небылов, забросивший третью шайбу с паса Дмитрия Молдавцева.

Выявлять победителя действительно пришлось в дополнительное время. И здесь быстрее забить получилось у гостей. «Дизелист» практически сразу остался в меньшинстве — за опасную игру высоко поднятой клюшкой лед покинул Егор Шептухин. Липчане не стали наказывать соперника и дождались равенства составов. На 65-й минуте Егор Евтеев сделал точный пас Никите Вахромееву и тот поставил точку в поединке.

Итог встречи — 4:3 в пользу «Липецка». Пензенская команда опускается на пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции и готовится к матчу против «Брянска», который пройдет во вторник, 26 ноября.

Отметим, что основная команда — «Дизель» — завершила первый круг регулярки ВХЛ на мажорной ноте. В домашнем матче был повержен ЦСК ВВС — 2:0. Следующую игру подопечные Алексея Ваулина проведут в среду, 27 ноября, против «Звезды».

Возрастные ограничения — 0+.