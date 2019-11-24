Иван Белозерцев поздравил пензячек с Днем матери

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил поздравление в День матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября.

«Мама — это поистине святое слово для каждого из нас. Именно с любви к матери, к своей семье, к дому начинается любовь к родной земле, к нашей великой Родине.

Материнская нежность и искренняя забота с колыбели согревают и защищают нас, помогают преодолевать любые невзгоды, вселяют уверенность, даруют силы и мужество», — говорится в тексте поздравления.

Иван Белозерцев поблагодарил мам и бабушек за мудрые советы и душевную щедрость и пожелал здоровья, благополучия, в том числе — семейного, счастья, много светлых и радостных дней, мира и согласия, внимания и уважения близких.