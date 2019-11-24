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Пензенская «Лагуна-УОР» дважды обыграла «Спартак» в чемпионате России

24 ноября в 13:32 182 просмотра
«Лагуна-УОР» одержал две победы в домашних матчах против «Спартака» в рамках чемпионата России по мини-футболу среди женских команды зоны «Запад».

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Пензенский клуб «Лагуна-УОР» одержал две победы в домашних матчах против «Спартака» в рамках чемпионата России по мини-футболу среди женских команды зоны «Запад».

Первый матч состоялся в пятницу, 22 ноября. Стартовая двадцатиминутка осталась за гостями. На 7-й минуте ворота Светланы Роговской распечатала Ирина Назарова. И хотя спустя минуту Мария Самойлова сравняла счет, на перерыв команды уходили с преимуществом «Спартака» — команду вновь вывела вперед Виктория Рарецкая.

Но во втором тайме инициатива полностью принадлежала хозяйкам площадки. Сначала счет сравняла Ирина Родькина, а затем Екатерина Енина оформила дубль. Исход встречи — 4:2 в пользу подопечных Михаила Крюкова.

Во второй встрече «Лагуна-УОР» также не смогла собранно подойти к стартовым минутам. Счет открыла футболистка «Спартака» Алина Ефипова. К концу тайма хозяйки смогли отыграться: на 10-й минуте первый гол забила Ирина Родькина, а на 20-й пенальти реализовала Оксана Маргарян (Антонова).

Во втором тайме отрыв «Лагуны-УОР» постарались увеличить сестры Самойловы. Сначала забила Мария, на ее гол ответила Алина Ефипова, но затем усилия москвичек обнулила Екатерина. Точку в поединке поставила Мария Крупина — 5:2.

Пензенский клуб с 22 очками в восьми встречах располагается на первой строчке турнирной таблицы. Следующие две игры они проведут в гостях у «ОрелГУ» 29 и 30 ноября.

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: скриншот - https://vk.com/lagunauor?z=photo-107506927_457244755%2Falbum-107506927_267535532

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