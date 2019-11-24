В Нижнем Ломове пожарные вывели из горящей бани 85-летнего пенсионера

Сигнал о возгорании на улице Блохина поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по региону в 15:58 в субботу, 23 ноября. Огонь охватил срубовую баню размером 15 квадратных метров. На место происшествия выдвинулись восемь спасателей на двух спецмашинах.

В результате пожара обгорели наружная стена и карниз площадью один квадратный метр. Из полыхающей постройки вывели мужчину 1934 года рождения.

Также в пресс-службе регионального управления предоставили фотографии с места происшествия. Участки стены, которые были охвачены пожаром, теперь покрылись инеем после тушения.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.