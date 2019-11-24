Валерий Лидин поблагодарил пензенских матерей за самоотверженный труд

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин от имени депутатов обратился к жительницам региона в День матери.

«В этот день мы говорим слова благодарности самому дорогому и важному человеку — маме! Каждого из нас с первых минут жизни согревает тепло вашей любви. Мама — первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг.

Низкий поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций, за ваш самоотверженный труд, неустанную заботу, безграничное терпение, душевную щедрость! Глубокое уважение и слова особой признательности — многодетным и приемным мамам», — говорится в тексте поздравления.

Валерий Лидин отметил, что защита материнства и детства относится к главным задачам государственной политики, когда за счет создания достойных условий жизни для пар с детьми повышается престиж семейных ценностей. В заключение он пожелал мамам Пензенской области благополучия, радости и счастья, здоровья их родным и близким, исполнения мечт и желаний.