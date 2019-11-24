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В соцсетях сообщают о новом «катке» на ул. Кураева и Володарского

24 ноября в 10:13 154 просмотра
группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о новой коммунальной аварии в центре Пензы.

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В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о новой коммунальной аварии в центре Пензы.

К посту прикреплена фотография, сделанная в шестом часу утра в воскресенье, 24 ноября. На участке улицы Володарского от пересечения с Кураева до Максима Горького по полосе, ведущей вверх, стекает вода. Автор утверждает, что это кипяток, и напоминает о коммунальной аварии, которая случилась 21 ноября. Однако тогда утечка произошла на сетях ООО «Горводоканал» с холодной водой. Что стало причиной прорыва на этот раз, неизвестно.

«Гололедица!» — предупредил водителей и пешеходов пензенец.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272479%2Fwall-156022223_133677

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