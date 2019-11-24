В соцсетях сообщают о новом «катке» на ул. Кураева и Володарского

К посту прикреплена фотография, сделанная в шестом часу утра в воскресенье, 24 ноября. На участке улицы Володарского от пересечения с Кураева до Максима Горького по полосе, ведущей вверх, стекает вода. Автор утверждает, что это кипяток, и напоминает о коммунальной аварии, которая случилась 21 ноября. Однако тогда утечка произошла на сетях ООО «Горводоканал» с холодной водой. Что стало причиной прорыва на этот раз, неизвестно.

«Гололедица!» — предупредил водителей и пешеходов пензенец.

Официальной информации о происшествии пока нет.