Андрей Лузгин: Мы продолжим повышать престиж материнства

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратился к землячкам в День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

«Сегодня мы отмечаем День матери — это прекрасный и добрый праздник. Мама — главный наставник и самый преданный друг. Вы дарите жизнь и открываете детям мир. Ваша забота и поддержка являются нашей надежной опорой и залогом успешного развития личности», — говорится в тексте поздравления.

Глава администрации Пензы напомнил о социальной политике государства, направленной на повышение престижа семьи и укрепление традиционных семейных ценностей: возводятся новые детские сады и школы, парам с детьми оказывается материальная поддержка.

«Каждая из вас достойна огромного уважения. Быть мамой — это ответственный труд без выходных и отпусков, труд, достойный самого глубокого уважения. Отдельные слова признательности тем, кто принял в свою семью ребят из детдомов, взяв на себя ответственность за их жизнь и воспитание.

В свою очередь, мы будем работать над созданием достойных условий жизни семей с детьми, продолжим оказывать поддержку многодетным семьям и повышать престиж материнства», — подчеркивается в поздравлении.

Андрей Лузгин пожелал матерям быть здоровыми и согретыми теплом сердец их детей.