Виды осенней Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Пензенцы сообщают о новом ДТП с «Яндекс.Такси»
Иван Белозерцев опубликовал в Instagram трогательный пост ко Дню матери
В Пензе на улице Тарханова горит квартира — соцсети
В соцсетях сообщают о новом «катке» на ул. Кураева и Володарского
ВАЗ-2112 оказался на крыше после ДТП под Пензой — соцсети
В Пензе водитель ищет очевидцев аварии с двумя маршрутками
На опасном переходе на ул. Большой Арбековской заработал светофор
На опасном участке ул. Большой Арбековской насмерть сбили человека
Пензенцы могут собрать «мешок Деда Мороза» для детей-сирот в областной больнице
Пензенские автомобилисты застряли в многокилометровом заторе в Терновке

В Пензе автомобиль «Яндекс.Такси» и ВАЗ вылетели на тротуар после столкновения

24 ноября в 12:32 164 просмотра
, 24 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием «Яндекс.Такси».

" data-title="В Пензе автомобиль «Яндекс.Такси» и ВАЗ вылетели на тротуар после столкновения — Пенза-пресс, рунет за день">

В ночь с субботы на воскресенье, 24 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием «Яндекс.Такси».

Фотографии с места аварии появились в группе социальной сети «ВКонтакте». На пересечении улиц Калинина и Свердлова дорогу не поделили автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2109. Судя по кадрам, обе машины вылетели с проезжей части на тротуар в районе пешеходного перехода.

По качеству снимков сложно определить характер повреждений, однако у такси отчетливо виднеется деформированная передняя часть.

На месте работали сотрудники ДПС. Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272481%2Fwall-156022223_133675, https://sun7-6.userapi.com/c854228/v854228399/17bb3e/82XfbcM3mTI.jpg

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...