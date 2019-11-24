В Пензе автомобиль «Яндекс.Такси» и ВАЗ вылетели на тротуар после столкновения

В ночь с субботы на воскресенье, 24 ноября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием «Яндекс.Такси».

Фотографии с места аварии появились в группе социальной сети «ВКонтакте». На пересечении улиц Калинина и Свердлова дорогу не поделили автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2109. Судя по кадрам, обе машины вылетели с проезжей части на тротуар в районе пешеходного перехода.

По качеству снимков сложно определить характер повреждений, однако у такси отчетливо виднеется деформированная передняя часть.

На месте работали сотрудники ДПС. Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.