Виды осенней Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Пензенская «Лагуна-УОР» дважды обыграла «Спартак» в чемпионате России
Пензенский пловец стал Заслуженным мастером спорта
В Шемышейке появилась площадка для подготовки к сдаче норм ГТО
Пензенцев приглашают на семейные соревнования по дзюдо
Пензенский спортсмен стал чемпионом мира по бильярду
В Пензе на стадионе «Первомайский» под футбольным полем сделали подогрев
Старкин о шансах Мустафиной поехать на Олимпиаду: В сборной большой конкуренции нет
Почему на Кубок Воронина в Пензу не приедут звезды российской гимнастики?
Алексей Ваулин о победе «Дизеля»: Наши ошибки хорошо подчищал вратарь
Историческое событие. Пензенский «Дизель» впервые обыграл «Ладу» в ВХЛ

На стадионе «Первомайский» презентовали новое футбольное поле

24 ноября в 15:36 98 просмотров
«Первомайский» в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

" data-title="На стадионе «Первомайский» презентовали новое футбольное поле — Пенза-пресс, рунет за день">

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский поделился фотографиями с презентации реконструированного поля на стадионе «Первомайский» в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

На стадионе «Первомайский» в Пензе положили новое футбольное поле. Торжественная церемония состоялась в субботу, 23 ноября.

Под настилом находится оборудование для подогрева, так что проводить тренировки здесь можно будет круглый год.

«Предыдущий газон положили в 2007 году. Его эксплуатировали более 10 лет. А сегодня мы видим опять прекрасный и новый газон. На него было потрачено из средств федерального и областного бюджетов более 20 миллионов рублей», — заявил Григорий Кабельский.

Опробовать новую площадку смогли воспитанники детско-юношеских спортивных школ Пензы, которые провели турнир среди юных футболистов.

Работы были выполнены в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни», входящей в национальный проект «Демография», который инициировал президент России.

Напомним, что аналогичные работы были выполнены на стадионе «Дорожник» в Каменке, где торжественное открытие пройдет также в ближайшее время.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B5Nb--LC-pt/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...