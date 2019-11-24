На стадионе «Первомайский» презентовали новое футбольное поле

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский поделился фотографиями с презентации реконструированного поля на стадионе «Первомайский» в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

На стадионе «Первомайский» в Пензе положили новое футбольное поле. Торжественная церемония состоялась в субботу, 23 ноября.

Под настилом находится оборудование для подогрева, так что проводить тренировки здесь можно будет круглый год.

«Предыдущий газон положили в 2007 году. Его эксплуатировали более 10 лет. А сегодня мы видим опять прекрасный и новый газон. На него было потрачено из средств федерального и областного бюджетов более 20 миллионов рублей», — заявил Григорий Кабельский.

Опробовать новую площадку смогли воспитанники детско-юношеских спортивных школ Пензы, которые провели турнир среди юных футболистов.

Работы были выполнены в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни», входящей в национальный проект «Демография», который инициировал президент России.

Напомним, что аналогичные работы были выполнены на стадионе «Дорожник» в Каменке, где торжественное открытие пройдет также в ближайшее время.