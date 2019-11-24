В воскресенье, 24 ноября, в Пензе на улице Тарханова случился пожар.

О происшествии в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы. В группе опубликован пост с фотографиями многоэтажного дома № 15. Из окна и балкона одной из квартир валит серый дым. В комнате виден силуэт мужчины.

К месту ЧП уже прибыли сотрудники МЧС, однако официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.