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В Пензе на улице Тарханова горит квартира — соцсети

24 ноября в 11:21 240 просмотров
, 24 ноября, в Пензе на улице Тарханова случился пожар.

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В воскресенье, 24 ноября, в Пензе на улице Тарханова случился пожар.

О происшествии в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы. В группе опубликован пост с фотографиями многоэтажного дома № 15. Из окна и балкона одной из квартир валит серый дым. В комнате виден силуэт мужчины.

К месту ЧП уже прибыли сотрудники МЧС, однако официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272489%2Fwall-156022223_133685, https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272488%2Fwall-156022223_133685

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