Экологи назвали самые грязные продукты

Ученые опеределили 12 овощей и фруктов, покупать которые стоит с осторожностью из-за пестицидов. Список приводит телеканал « 360 » со ссылкой на исследование Environmental Working Group (EWG).

Опасность для здоровья таят фрукты и овощи с тонкой кожурой. Наибольший вред могут нанести клубника, шпинат, капуста, нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей и картофель. В 90% образцов этих продуктов нашли остатки двух и более пестицидов.

Однако результаты исследования не означают, что от этой дюжины стоит совсем отказаться. Конечно, определить количество вредных веществ на глаз в овоще или фрукте пока сложно, но ученые призывают потребителей скорее ответственнее относиться к их покупке, чем вовсе обходить стороной.

Чтобы не оставить любителей овощей и фруктов без альтернативы, экологи раскрыли список продуктов, где пестицидов либо нет совсем, либо их слишком мало, чтобы навредить организму. Без опасений можно покупать авокадо, кукурузу, ананасы, горошек, лук, папайю, баклажаны, спаржу, киви, дыню, брокколи и грибы.