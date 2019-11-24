Появилась официальная информация о новой коммунальной аварии на ул. Володарского

В пресс-службе администрации Пензы прокомментировали информацию о новой утечке на улице Володарского.

В воскресенье, 24 ноября, на сетях ООО «Горводоканал» в районе улиц Кураева и Володарского вновь произошла коммунальная авария. Напомним, предыдущую устраняли 21 ноября.

В настоящее время над ликвидацией утечки уже трудится бригада ресурсоснабжающей организации. Как и в прошлый раз, заявка поступила на еще одно предприятие.

«На участке работают специалисты МУП «Пензадормост», чтобы предупредить обледенение проезжей части», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение об аварии изначально появилось в социальной сети. Очевидец сфотографировал «каток», образовавшийся на склоне автодороги на улице Володарского.