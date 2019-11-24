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Пензенцы сообщают о новом ДТП с «Яндекс.Такси»

24 ноября в 13:05 118 просмотров
группе социальной сети «ВКонтакте» пензенцы рассказали о еще одном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

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В группе социальной сети «ВКонтакте» пензенцы рассказали о еще одном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

На этот раз столкновение произошло днем в воскресенье, 24 ноября, на улице 40 лет Октября. На фотографии запечатлен автомобиль «Лада Гранта» с символикой «Яндекс.Такси». Машина застыла на дороге в сторону пересечения с 4-м проездом 40 лет Октября.

У такси сильно разбита передняя часть — крышка капота почти полностью отлетела, проезжая часть усеяна мелкими осколками стекла и частями кузова. О других участниках ДТП неизвестно.

Официальной информации о случившемся пока нет. Сервис «Яндекс.Карты» указывает на затор в районе столкновения.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Напомним, ранее столкновение с участием такси этого сервиса произошло на перекрестке улиц Калинина и Свердлова.

Фотография: скриншот - https://sun7-6.userapi.com/c857320/v857320081/5d65f/BIDKSTMFpf0.jpg, https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=trf%2Ctrfe&ll=44.965484%2C53.149555&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.959026%252C53.154999%26spn%3D0.006096%252C0.009464%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520&z=17

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