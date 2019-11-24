Пензенцы сообщают о новом ДТП с «Яндекс.Такси»

В группе социальной сети «ВКонтакте» пензенцы рассказали о еще одном дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

На этот раз столкновение произошло днем в воскресенье, 24 ноября, на улице 40 лет Октября. На фотографии запечатлен автомобиль «Лада Гранта» с символикой «Яндекс.Такси». Машина застыла на дороге в сторону пересечения с 4-м проездом 40 лет Октября.

У такси сильно разбита передняя часть — крышка капота почти полностью отлетела, проезжая часть усеяна мелкими осколками стекла и частями кузова. О других участниках ДТП неизвестно.

Официальной информации о случившемся пока нет. Сервис «Яндекс.Карты» указывает на затор в районе столкновения.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Напомним, ранее столкновение с участием такси этого сервиса произошло на перекрестке улиц Калинина и Свердлова.