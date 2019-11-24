В Пензе пенсионерка потеряла почти 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка»

Жительница Пензы осталась без крупной суммы на банковском счете после общения с незнакомцем «из банка».

64-летняя жительница Пензы, ставшая жертвой обманщиков, обратилась за помощью в отдел полиции № 3 городского УМВД России. Женщина рассказала, что с ней связался незнакомец, якобы работающий в службе безопасности банка.

Мужчина предупредил, что деньги на счете клиентки в опасности — кто-то пытается провести подозрительную операцию. Он успокоил пенсионерку, предложив свою помощь в решении «проблемы». Для этого ему нужны были реквизиты карты и коды из смс-сообщений.

Женщина предоставила запрашиваемую информацию, после чего с ее карты сняли 98 тысячи рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские призывают пензенцев сохранять бдительность при общении с незнакомцами и напоминают, что настоящие сотрудники никогда не звонят с сообщением подобной информации. Подобный разговор необходимо срочно прекратить и, при наличии сомнений, позвонить на «горячую линию» финансовой организации.