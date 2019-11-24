Виды осенней Пензы
Открытие фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно»
«Концертник» с Drums n Cello
Съемки «В гостях на кухне» с Викторией Хачатурян
Наши новости
Жительнице Сахзавода грозит тюремный срок за нападение с ножом на любимого
Пензенец с малолетней подругой попался на закладке наркотиков
Областная прокуратура назвала одну из возможных причин трагедии на ул. Аустрина
Жителя Воскресеновки пронзил ножом родственник — МВД
Продавец текстиля из Засечного обманула 13 покупателей с кредитами
Житель Колышлея обманом получил 3 тыс. рублей в качестве пособия
Пензячка перевела интернет-мошенникам 6000 рублей
Никольчанин нашел набитую долларами барсетку и стал подозреваемым в краже
На пензенца завели уголовное дело за уклонение от службы в армии
Пензячка спасла обокравшего ее мужчину от уголовной ответственности

В Пензе пенсионерка потеряла почти 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка»

24 ноября в 14:13 190 просмотров
«из банка».

" data-title="В Пензе пенсионерка потеряла почти 100 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка» — Пенза-пресс, рунет за день">

Жительница Пензы осталась без крупной суммы на банковском счете после общения с незнакомцем «из банка».

64-летняя жительница Пензы, ставшая жертвой обманщиков, обратилась за помощью в отдел полиции № 3 городского УМВД России. Женщина рассказала, что с ней связался незнакомец, якобы работающий в службе безопасности банка.

Мужчина предупредил, что деньги на счете клиентки в опасности — кто-то пытается провести подозрительную операцию. Он успокоил пенсионерку, предложив свою помощь в решении «проблемы». Для этого ему нужны были реквизиты карты и коды из смс-сообщений.

Женщина предоставила запрашиваемую информацию, после чего с ее карты сняли 98 тысячи рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские призывают пензенцев сохранять бдительность при общении с незнакомцами и напоминают, что настоящие сотрудники никогда не звонят с сообщением подобной информации. Подобный разговор необходимо срочно прекратить и, при наличии сомнений, позвонить на «горячую линию» финансовой организации.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...