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В Пензенской области заключили контракты по БКАД на 2020 год

25 ноября в 01:35 74 просмотра
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России, и планируют дополнительные мероприятия на средства программы.

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В Пензенской области определились с объектами для ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России, и планируют дополнительные мероприятия на средства программы.

В 2020 году в Пензенской области планируют отремонтировать 26 объектов: 10 — в Пензенском районе, семь — в Пензе, один — в Заречном, а также восемь дорог регионального значения.

Контракты на выполнение работ уже заключены. Подрядные организации ждут благоприятных погодных условий, чтобы приступить к работе.

Также в нацпроект хотят включить устройство искусственных неровностей вблизи социальных объектов, установку пешеходных ограждений, предупреждающих знаков и светофоров. Вопрос обсудили на заседании с участием министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева. Данные меры должны повысить безопасность дорожного движения, уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по итогам 2019 года Пензенская область стала лидером среди субъектов страны, присоединившихся к нацпроекту БКАД. За год в регионе отремонтировали 140 километров дорог.


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